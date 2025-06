Test Honor Magic Pad 2. Jak można szkalować tablety z Androidem

To właśnie pierwsze wrażenie ma ogromny wpływ na to, jak odbieramy później urządzenie. Po wyjęciu z pudełka miałem dwie myśli - jaki on wielki oraz jaki jest cienki. Honor Magic Pad 2 może pochwalić się 12,3-calowym wyświetlaczem OLED, więc jego kształty robią wrażenie, ale głównie pozytywne, bo producentowi udało się zastosować bardzo cienkie ramki, a grubość zaledwie 5,8 mm sprawia, że świetnie leży w dłoni, ale nie sprawia wrażenia filigranowego. To solidnie wykonany tablet, ale jak ktoś chce to może ponarzekać, że ramka jest z tworzywa, podobnie jak i plecki. Mnie to nie przeszkadzało, bo to nie jest tanie tworzywo rodem z zabawek, tylko materiał, który zahacza o wyższą klasę. Jest matowy, trochę zbiera odciski palców, ale to akurat standard w branży.