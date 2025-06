Recenzja OnePlus Pad 3: najmocniejszy tablet tego roku w cudnej cenie

No właśnie, 13,2 cala przekątnej. Przecież to wymiary typowo laptopowe. Podłączając to tabletu fizyczną klawiaturę, mamy do czynienia z rasowym notebookiem. Takim, który można obsługiwać myszką, po kablu albo przez Bluetooth. Do tego takim, do którego podłączymy wiele akcesoriów. Od hubów USB, przez czytniki SD, kończąc na adapterach 2,4 GHz dla topowych słuchawek.