OnePlus rzuca wyzwanie konkurencji. Nowy tablet zaskoczy

Z nowym OnePlus Padem 3 może się to udać. Urządzenie ma mieć premierę w Polsce już 5 czerwca 2025 r. Za nieco ponad 2,5 tygodnia poznamy cenę i możliwości udanego zeszłorocznego OnePlus Pada 2. Producent już teraz zapowiedział, że nadchodzący model ma bazować na najlepszym procesorze Snapdragon 8 Elite, który trafił m.in. do OnePlusa 13. Tymczasem seria Galaxy Tab S10 oferuje MediaTeka Dimensity 9400. W obu przypadkach mamy do czynienia z możliwie najpotężniejszymi czipami.