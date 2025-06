Drony i roboty na wyposażeniu straży pożarnej. "To prawdziwa technologiczna rewolucja"

Oprócz tego, z uwagi na nowe zadania z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności, straż będzie potrzebować również cystern do transportu wody, busów, pojazdów do ratownictwa technicznego czy do transportu grup specjalistycznych. Modernizacja straży pożarnej może zostać zrealizowana w tym lub w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o jej koszt, to na ten moment nadbryg. Grzegorz Szyszko nie chciał zdradzić konkretnych kwot.