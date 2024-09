Wszędołaz na ratunek powodzianom. Dla tego pojazdu nie ma trudnego terenu

Sherp napędzany jest japońskim silnikiem Kubota V1505-t o mocy 44 KM, który jest wolny od wszelkiej elektroniki, co oznacza, że jest gotowy do pracy w skrajnie różnych oraz ekstremalnych warunkach w niegościnnych strefach klimatycznych. Silnik spala średnio od 2 do 3 litrów oleju napędowego na godzinę pracy.