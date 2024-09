Google ma narzędzie do śledzenia powodzi. Sprawdzisz sytuację nie tylko w Polsce

Google Flood Hub to darmowa usługa, dzięki której użytkownicy z całego świata mogą zobaczyć, gdzie trwają i gdzie spodziewane są powodzie. Flood Hub został po raz pierwszy uruchomiony pod koniec 2022 roku. Z kolei w maju ubiegłego roku usługa otrzymała dużą aktualizację, dzięki której jest w stanie przekazywać informacje o zagrożeniu nawet do tygodnia przed jego rzeczywistym wystąpieniem. W ramach tej samej aktualizacji Flood Hub trafił do 60 kolejnych państw na świecie, w tym Polski i naszych sąsiadów.