Nowa usługa Google w Polsce. Może uratować ci zycie

Google FloodHub to udostępniona w listopadzie ubiegłego roku nieodpłatna usługa, w ramach której użytkownicy z całego świata mogą zobaczyć, gdzie spodziewane są powodzie. System pozwala przewidywać niebezpieczne zdarzenia hydrologiczne z wyprzedzeniem do 48 godzin. Teraz Google rozszerza zasięg FloodHub o kolejne 60 państw - w tym Polskę. Ponadto rozszerzono możliwości przewidywania systemu o 7 dni do przodu.