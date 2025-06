Samsung mówi, że nowy telefon będzie twoimi oczami

Dzięki temu aparat w Galaxy Z Fold 7 będzie mógł nie tylko robić zdjęcia, ale też analizować to, co widzi na nich. Najprawdopodobniej wykorzysta do tego asystenta sztucznej inteligencji Gemini opracowanego przez Google’a. Aparat ma stać się interfejsem rozumiejącym, to co widzi użytkownik. Narzędzie będzie też umieć wykonać określone czynności na podstawie zebranych danych.