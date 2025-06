Elon Musk wypuszcza Robotaxi na ulice. Będą na smyczy i nie będą taksówkami

Po burzliwym rozstaniu z administracją Donalda Trumpa, Elon Musk powrócił do pracy na pełny etat na stanowisku szefa Tesli. Miliarder nieco ponad dwa tygodnie temu pochylił się nad Optimusem, publikując nowe wideo (w sumie to dwa) pokazujące robota w akcji. Z kolei teraz Musk zapowiedział co dalej z Robotaxi.