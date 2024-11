Tesla szuka kierowców do pracy zdalnej. Ale że co?

Tu warto zaznaczyć, że nie tylko Tesla ma wątpliwie autonomiczne pojazdy. W zeszłym roku należąca do General Motors marka autonomicznych "robotaksówek", Cruise, zmagała się z kryzysem wizerunkowym po tym, jak amerykański The New York Times opublikował artykuł, w którym ujawniono, że Cruise zatrudnia ludzkich pracowników wspomagających autonomiczną jazdę samochodów. Bowiem pojazdy należące do Cruise "napotykały problemy średnio co 4-5 mil [6,5-8 km]". Według doniesień średnio na jeden pojazd we flocie Cruise przypadało 1,5 do 2,5 pracowników, którzy zdalnie wspierali samochód w jeździe.