Napisali Elonowi jak bardzo go nie lubią. Użyli do tego Cybertrucków Tesli

W ciągu ostatnich kilku lat Elon Musk w oczach wielu osób na świecie utracił wizerunek wizjonera na rzecz człowieka wzgardzonego ze względu na swoje decyzje biznesowe, postępowanie i poglądy. Pomijając kwestie polityczne i społeczne, działania i wypowiedzi Elona Muska były kontrowersyjne również w sferze czysto technologicznej. Miliarder używa mediów społecznościowych jako prywatnej pomocy technicznej, uważał, że Twitter to w większości boty, ale także stwierdził, że iPhone'y to urządzenia do szpiegowania.



Wobec tych i wielu innych zdarzeń, krytyka wobec Elona Muska, nie jest niczym nowym. Jednak pierwszy raz w historii mamy do czynienia z dewastacją samochodów ze względu na antypatię do miliardera.