Będzie telefon od Tesli? To Apple i Google zdecydują

Po co chciałbym mieć telefon od Tesli? Też nie potrafię znaleźć logicznego uzasadnienia dla posiadania takiego urządzenia, ale dla wielu klientów kwestia przywiązania do marki jest tak silna, że chcą otaczać się przedmiotami sygnowanymi ulubionym logo. Nie ma w tym nic dziwnego i tajemnicą poliszynela jest to, że wiele firm wykorzystuje tę miłość do zarabiania miliardów. Wejdźcie na stronę dowolnego producenta samochodów, a znajdziecie tam pełen asortyment urządzeń, które tylko czekają, żeby je kupić.