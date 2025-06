Polska zbrojeniówka rośnie w siłę. Świat to zauważył

Jak czytamy na łamach Business Insider, przyszłość Stalowej Woli zaczyna coraz bardziej zależeć od kondycji lokalnej zbrojeniówki. Huta planuje rozbudowę magazynów i zwiększenie mocy produkcyjnych aż o 3 razy do 2026 r. Jak podkreśla cytowany przez The Economist burmistrz Lucjusz Nadbereżny, „Stalowa Wola jest przyspawana do stanu swojego przemysłu”. W praktyce oznacza to, że każda decyzja o nowych zamówieniach ma ogromny wpływ nie tylko na lokalny budżet, lecz także na życie tysięcy mieszkańców.