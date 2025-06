Okulary dopasują się do wady wzroku. Nie zrobi ich Apple

Jak to działa? Wewnątrz okularów IXI znajduje się czujnik śledzący ruchy oka, który za pomocą impulsów świetlnych analizuje, czy patrzymy w dal, blisko czy na średni dystans. Sygnał następnie trafia do soczewek zbudowanych z cienkiej warstwy ciekłych kryształów, które zostały umieszczone między plastikowymi powłokami. Gdy dochodzi do zmiany napięcia elektrycznego, kryształy zmieniają strukturę i załamują światło w sposób dostosowany do pożądanej ostrości. Trwa to zaledwie 0,2 sekundy.