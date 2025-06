Nowy wygląd serwisu Netflix? Jedni marudzą, drudzy już kochają

To nie pierwszy raz, kiedy decyzje Netflixa wzbudzają sprzeciw społeczności. Kontrowersje wokół podwyżek cen, ograniczeń współdzielenia konta czy kasowanie ulubionych seriali to dla platformy codzienność. Mimo tych kryzysów Netflix nadal jest liderem w branży VoD z ponad 300 mln użytkowników na koniec 2024 r. To tylko udowadnia, że niezadowolenie wcale nie musi się wiązać z masowym odpływem subskrybentów z platformy.