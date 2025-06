Niemcy kupili dla F-35 niezwykłą broń. Niewidzialne rakiety zniszczą przeciwnika

W świecie, w którym liczy się zdolność do szybkiego, precyzyjnego i trudnego do wykrycia ataku, połączenie F-35 i JSM to broń, którą warto mieć po swojej stronie. Niemcy już to zrozumiały. Polska nadal się waha. Ale jeśli chcemy, by nasze F-35 nie były tylko drogimi myśliwcami do pokazów, a realnym narzędziem odstraszania i operacji wojskowych, czas podjąć decyzję.