Polacy nie mają czym dojechać do pracy, a minister załatwia pociąg na narty. Odlot

Mieszkańcy mniejszych miejscowości nie zawsze mają jak dojechać na lotnisko. Połączenia są w niewygodnych godzinach, więc w grę wchodzi koczowanie w porcie. Miejsce docelowe nierzadko jest też oddalone od lotniska, co oznacza, że w innym kraju czeka nas kolejna dodatkowa podróż. Za to już dziś z Inowrocławia pociągiem da się dojechać do Pragi, z Kutna do Berlina, a niebawem z Opoczna do Słowenii czy Chorwacji. Na dodatek kolej może pozwolić na łatwiejsze dotarcie do mniejszych zagranicznych miejscowości, co też jest dużym plusem.