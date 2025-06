Dowódca polskiej armii o wojnie w Polsce. "Mamy pięć lat"

To nie są puste słowa. Do 2035 r. Polska planuje stworzyć 300-tysięczną armię, złożoną z żołnierzy zawodowych i ochotników Wojsk Obrony Terytorialnej. Bez nowoczesnej produkcji sprzętu w kraju, ten plan może okazać się mrzonką. Dlatego dziś kluczowe jest, by pieniądze podatników trafiały do polskich fabryk, a nie tylko do zagranicznych koncernów.