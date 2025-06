Dlaczego zęby tak bardzo bolą? W końcu mamy odpowiedź

Najnowsze badania prowadzone przez uczonych z Uniwersytetu Chicago ujawniają, że dentyna - warstwa wewnętrzna zębów odpowiedzialna za transmitowanie informacji sensorycznych do nerwów w miazgę - pierwotnie ewoluowała jako tkanka sensoryczna w opancerzonych egzoszkieletach starożytnych ryb sprzed 465 mln lat. Te opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Nature odkrycia rzucają zupełnie nowe światło na to, dlaczego nasze zęby reagują tak intensywnie na bodźce zewnętrzne i pokazują, że to, co obecnie postrzegamy jako uciążliwość, było kiedyś kluczowym systemem ostrzegawczym dla naszych prehistorycznych przodków.