Nitkujesz zęby i sprawdzasz stres. Brzmi absurdalnie? A jednak

Co istotne – sensor nie służy do stawiania diagnoz, lecz do monitorowania stanu zdrowia. Jeśli to rozwiązanie rzeczywiście zostanie wprowadzone na rynek, to codzienne nitkowanie zębów może być nie tylko rutyną higieniczną, lecz przede wszystkim pierwszym krokiem do świadomego monitorowania kondycji naszego organizmu. A to, jak na tak niepozorny wynalazek, jest czymś naprawdę wyjątkowym.