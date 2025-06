AI monitoruje stopy. Po to, żebyś miał zdrowe serce

W pilotażowym badaniu urządzenie zainstalowano w domach 26 pacjentów. W przypadku osób, u których skaner zarejestrował niepokojące zmiany, średni czas od alarmu do hospitalizacji wyniósł 13 dni. To wystarczająco długo, by podjąć interwencję, która może powstrzymać dalszy rozwój choroby. Urządzenie poprawnie przewidziało 5 z 6 przypadków hospitalizacji, a aż 82 proc. uczestników badania zdecydowało się zostawić skaner w domu po zakończeniu testu. Zdaniem ekspertów taka technologia może wypełnić lukę wynikającą z niedoboru wyspecjalizowanych pielęgniarek i specjalistów kardiologii nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale i w całej Europie.