OpenAI zapewnia, że konektory będą respektować istniejące hierarchie kontroli dostępu w firmie, co oznacza, że bezpieczeństwo danych i uprawnienia pozostaną zgodne z dotychczasowymi ustawieniami. Dla dyrektorów IT, którzy zawsze z niepokojem patrzą na nowe integracje z firmowymi danymi, to bardzo ważna informacja - ChatGPT nie stanie się tylnymi drzwiami do poufnych dokumentów.