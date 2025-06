Europa ma duży problem. Sztyczna Inteligencja? Tak, ale na zasadach USA

Kluczowym problemem jest to, że europejskie firmy i instytucje badawcze będą zmuszone do korzystania z amerykańskich platform chmurowych, co oznacza, że wszystkie dane wykorzystywane do trenowania modeli AI będą musiały być przesyłane do amerykańskich centrów danych, co rodzi poważne obawy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa. Europejskie firmy nie będą mogły dostosowywać konfiguracji sprzętowych do swoich specyficznych potrzeb, co jest kluczowe w przypadku specjalistycznych zastosowań AI. Każda europejska inicjatywa AI będzie musiała polegać na amerykańskiej infrastrukturze, co czyni z niej de facto przedłużenie amerykańskich korporacji technologicznych.