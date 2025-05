Znaleźli chleb sprzed 5000 lat. Odtworzyli jego recepturę

Jak czytamy na phys.org, zainspirowana znaleziskiem burmistrzyni Eskişehiru, Ayşe Ünlüce, podjęła współpracę z miejską piekarnią. Wszystko po to, by przywrócić do życia pradawną recepturę. Pierwotnie chleb wypiekano z prymitywnej odmiany pszenicy – samopszy – oraz z soczewicy i z naturalnych dzikich drożdży. Obecnie do jego wypieku używa się blisko spokrewnionego zboża – pszenicy Kavilca. Do ciasta dodaje się także bulgur, tworząc prosty, a jednocześnie pożywny i łatwo przyswajalny dla organizmu człowieka wypiek. Bochenki Kulluoba Bread ważą 300 g, nie zawierają konserwantów i charakteryzują się niską zawartością glutenu.