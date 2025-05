Nie trzeba kupować TV i soundbara od tego samego producenta. Ale warto

Samsung QN92F to następca wysoko ocenianego modelu QN92D, wykorzystujący technologię Neo QLED z podświetleniem mini-LED. Telewizor wyróżnia się wyjątkową jasnością i szczegółowością obrazu zachowując naturalne kolory, zaawansowanym procesorem z funkcjami AI do poprawy jakości obrazu, w tym Wzmocnieniem Głębi Obrazu Pro, obsługą HDR10+ dla lepszego odwzorowania jasnych i ciemnych scen i układem głośnikowym 4.2.2 o mocy 60 W, który sam w sobie zapewnia ponadprzeciętną jakość dźwięku - a także technologią Object Tracking Sound+, która sprawia, że dźwięk podąża za akcją na ekranie i funkcją Adaptive Picture automatycznie dostosowującą obraz do warunków oświetleniowych w pomieszczeniu.