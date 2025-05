Materiał cenniejszy niż złoto dotarł do Europy. Ma odpowiedzieć na pytania o początki Ziemi

Zebrane próbki są rzadsze i o wiele cenniejsze od złota. Z perspektywy nauki mogą przyczynić się do uzyskania odpowiedzi na wiele nurtujących pytań odnośnie do powstania naszej planety. Choć jego ilość jest niewielka (zaledwie 60 mg), to może sporo namieszać. Księżycowy pył trafił do laboratorium w Milton Keynes, gdzie będzie badany w kontrolowanych warunkach. Każdy kontakt z materią ziemską mógłby nieodwracalnie zanieczyścić próbki, dlatego procedury są ekstremalnie rygorystyczne – od rękawiczek i fartuchów, po filtry powietrza i maty czyszczące pod buty.