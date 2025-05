AI spojrzy ci w oczy i oceni czy jesteś chory. Niesamowity wynalazek polskich naukowców

Wielką zaletą nowej metody jest jej prostota. Wystarczy zaledwie kilka sekund testu, by uzyskać dane, które mogą być podstawą do dalszej diagnozy. A co więcej – to technologia, którą potencjalnie można przenieść do naszego codziennego życia. Tak jak dziś smartwatch pokazuje nam jakość snu, tętno czy poziom stresu, tak w przyszłości kamera internetowa albo okulary VR mogłyby analizować nasz wzrok i informować nas o kondycji psychicznej.