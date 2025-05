Pół miliarda euro od Apple'a dla nas. Dla ciebie też

Apple nie pozostało obojętne na decyzję Komisji Europejskiej. Korporacja oskarżyła Komisję o niesprawiedliwe atakowanie firmy i stwierdziła, że nadal przesuwa słupki bramki pomimo wysiłków Apple w celu przestrzegania przepisów. Zgodnie z korespondencją, do której dotarł Politico, kierownictwo Apple twierdzi, że firma złożyła szereg propozycji do Brukseli w ciągu ubiegłego roku, ale spotkała się z milczeniem co do tego, czy te propozycje postawiłyby ją po właściwej stronie prawa.