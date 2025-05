Apple szykuje nową aplikację. Gracze i twórcy mają być zachwyceni

Apple próbuje wejść na rynek gier z nową aplikacją w momencie, gdy ten segment jest już mocno nasycony, a konkurencja - zarówno sprzętowa, jak i usługowa - oferuje znacznie więcej. Choć iPhone pozostaje jednym z najczęściej wykorzystywanych urządzeń mobilnych do grania, to same gry mobilne są niszą. Z kolei komputery Mac, mimo postępów, nadal odstają od standardów graczy oczekujących wydajności, kompatybilności i dostępności gier. Nowa aplikacja wygląda bardziej na próbę reanimacji Game Center niż realną strategię wejścia na rynek gier z górnej półki. Apple znowu stawia na software i ekosystem, ale bez odpowiedniego hardware’u, a to we współczesnym świecie gamingu nie wystarczy.