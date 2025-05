Opera mocno poprawiła przeglądarkę na Androida. Sprawdziłem, co nowego

Można też w inny sposób utworzyć wyspę kart - wystarczy przytrzymać pole adresu na dowolnej stronie. To jednak nieco bardziej zaawansowane rozwiązanie, ponieważ przeglądarka automatycznie, kontekstowo grupuje karty względem kategorii stron internetowych - np. sklepów internetowych, mediów społecznościowych. To znacznie wygodniejsze podejście niż ręczne dodawanie kart do określonych grup.