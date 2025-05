Nie śpię, bo oglądam komin. Ty też możesz

Jesteśmy teraz niepokojąco blisko wydarzeń, mam wręcz wrażenie, że następne konklawe będzie transmitowane na TikToku, bo do tego to wszystko zmierza. Co ciekawe - konklawe było odpowiedzią na to, że zbyt wielu ludzi interesowało się wyborami, próbowało na nie wpłynąć i było zbyt blisko. Teraz, blisko po 600 latach wracamy do punktu wyjścia. Zmianą jest to, że już nie musimy jechać na miejsce, odpalamy transmisję w osobnym oknie.