W Watykanie jak w więzieniu. Pełna izolacja na czas konklawe

Ruchy Watykanu nie powinny nikogo dziwić – szczególnie w dobie wszechobecnej technologii, kiedy niemal każdy z nas nosi w kieszeni smartfona z aparatem i dostępem do internetu. W czasach, gdy drony nagrywające wideo w wysokiej rozdzielczości są „na wyciągnięcie ręki” każdego z nas, a miniaturowe urządzenia do nagrywania i transmisji można kupić za niewielkie pieniądze, zachowanie tajemnicy obrad konklawe wymaga wyjątkowych środków ostrożności. Wygląda na to, że Kościół, mimo swojego tradycyjnego charakteru, doskonale zdaje sobie sprawę z zagrożeń płynących z nowoczesnej technologii i wie, że pełna izolacja to jedyny skuteczny sposób na zapobieganie przeciekom.