Nie jestem gadatliwy, ale z tym asystentem z chęcią porozmawiam. Szykuje go rząd

Wirtualny asystent pozwoli poznać szybką odpowiedź na pytania, jak założyć profil zaufany, jak podpisać dokument elektroniczny czy jak zgłosić nielegalne wysypisko śmieci. To przynajmniej zwiastowały udostępnione zrzuty ekranu. Wydawać by się mogło, że to prosta forma konwersacji, wręcz za prosta, ale jednak bardzo ważna.