Coś więcej niż tylko dowód w telefonie. Oto dlaczego inni mogą nam zazdrościć mObywatela

Jakby komuś było mało, to mObywatela możemy połączyć z platformą Bilkom i mieć bilety kolejowe widoczne w aplikacji. To wygodne, bo kupując e-bilety konduktorzy często proszą o pokazanie dowodu. W ten sposób sprawdzają, czy to faktycznie my jesteśmy właścicielami wejściówki nabytej w sieci. Można przełączać się pomiędzy aplikacjami przewoźników czy operatorów, by najpierw pokazać bilet, a potem odpalić mObywatela i przedstawić mDowód. Tylko po co sobie utrudniać, skoro łatwiej jest skorzystać z mObywatela, gdzie wszystko mamy obok siebie, w jednym programie.