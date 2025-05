mBank ostrzega klientów. Nie zlecaj nowych przelewów

W związku z problemami mBank apeluje swoich klientów, aby nie zlecali kolejnych przelewów do czasu rozwiązania problemów z systemami obsługującymi przelewy bankowe. Co natomiast z przelewami, które zostały wcześniej zlecone i jeszcze nie dotarły do klientów? Bank uważa, że środki zostaną przetransferowane zaraz po naprawieniu problemów.