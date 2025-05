Na Pomorzu powstaje konkurencja Energylandii. Potwornie wielki park rozrywki

Normalny bilet wstępu w wysokim sezonie kosztuje 169 złotych. W sezonie niskim cena spada do 149 złotych. Dzieci o wzroście do 85 cm wchodzą za darmo, ale niestety nie zaplanowano biletów ulgowych dla pozostałych nieletnich. To cennik porównywalny, a nawet nieco niższy od Energylandii, co może być argumentem dla rodzin planujących wakacyjne wypady.