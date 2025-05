Pierwsze centra danych w kosmosie tuż tuż. Były CEO Google'a ma potężnie ambitne plany

Temat centrów danych w kosmosie został poruszony podczas niedawnego przesłuchania w Kongresie USA. To właśnie tam Erick Schmidt stwierdził, że tradycyjne źródła energii mogą już niebawem okazać się niewystarczające, by zasilić centra danych, które powstaną w przyszłości. Były dyrektor generalny Google’a podkreślił, że przeciętna elektrownia jądrowa zlokalizowana w Stanach Zjednoczonych obecnie jest w stanie wygenerować około 1 gigawata mocy, a już teraz centra danych związane ze sztuczną inteligencją pobierają nawet 10 gigawatów. Wszystkie prognozy wskazują, że w ciągu kilku lat zapotrzebowanie wzrośnie do 67 gigawatów.