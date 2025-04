Wiadomo już dokładnie, kiedy Polak poleci w kosmos. Zaczęło się wielkie odliczanie

Od dziś działa też oficjalna strona misji – plinspace.pl. To tam znajdziemy wszystkie informacje o Sławoszu Uznańskim-Wiśniewskim, eksperymentach, harmonogramie oraz edukacyjnych aktywnościach. Co ważne – dostępny jest też licznik odliczający czas do startu. A ten nastąpi dokładnie 29 maja 2025 r. o godz. 19:03 czasu polskiego (1:03 pm EDT).