AWS Summit Poland 2025 – przyszłość elektroniki użytkowej w erze chmury i sztucznej inteligencji

To, co odróżniało tegoroczny summit od poprzednich edycji, to znacznie większy nacisk na praktyczne zastosowania generatywnej sztucznej inteligencji w urządzeniach codziennego użytku. To właśnie ta technologia była jednym z głównych motorów napędowych całego wydarzenia, co doskonale wpisuje się w obecne trendy rozwoju elektroniki konsumenckiej.