Od dzisiaj musisz uważać, gdzie robisz zdjęcia. Jeden błąd i tracisz kilkaset złotych

Mówi się, że współcześni wrogowie cywilizacji mają ułatwione zadanie, bo sami na tacy dajemy im informacje o tym, co ważnego znajduje się w kraju i jak się tam dostać. I nie mówię nawet o planach tajnych placówek, które później są udostępniane w ramach specyfikacji przetargowej, ale o tym, że na podstawie zdjęć da się stworzyć całą mapę istotnych miejsc. Kiedyś było to domeną seriali w rodzaju CSI, gdzie można było uzyskać bezstratny milionowy zoom, ale czasy zdecydowanie się zmieniły. Każdy z nas ma w kieszeni telefon, który robi szczegółowe zdjęcia, które aż się proszą o wrzucenie do internetu. I właśnie z takich zdjęć można dowiedzieć się bardzo wiele. Rząd postanowił ograniczyć potencjalne skutki fotografowania ważnych obiektów.