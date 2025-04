To koniec. Król małych smartfonów nie dotrze do Polski

Przyczyn tego stanu rzeczy jest kilka i są one ze sobą powiązane. Przede wszystkim zmieniły się nawyki użytkowników – smartfon stał się głównym narzędziem do konsumpcji multimediów. Producenci aplikacji również optymalizują swoje interfejsy pod większe wyświetlacze, co sprawia, że na małych ekranach niektóre funkcje mogą być mniej komfortowe w użyciu. Dodatkowo większa obudowa pozwala na umieszczenie mniejszej baterii, co jest kluczowym argumentem dla wielu użytkowników, a także daje więcej przestrzeni na zaawansowane systemy chłodzenia czy rozbudowane moduły aparatów fotograficznych.