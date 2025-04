Nintendo i Rockstar powinni iść na korepetycje do Bethesdy. Tak się szanuje graczy

Innym głośnym przykładem jest przypadek Friday the 13th Resurrected - fanowskiego remake'u gry multiplayer z 2017 r., opartej na popularnej serii horrorów. Horror Inc., firma posiadająca prawa do franczyzy Friday the 13th, wystosowała nakaz zaprzestania działalności, efektywnie zamykając projekt. Co ciekawe, oryginalny Friday the 13th został usunięty ze Steam 31 grudnia 2023 r., a jego oficjalne serwery zostały zamknięte z końcem ubiegłego roku. Fani próbowali więc zachować możliwość gry w ten tytuł, ale napotkali prawnicze przeszkody.