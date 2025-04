Jest nowy operator komórkowy. Wcześniej zajmował się twoimi pieniędzmi

Na początku rozwiązanie zostanie udostępnione na dwóch rynkach - w Niemczech i Wielkiej Brytanii w cenie promocyjnej cenie 12,50 funtów miesięcznie (ok. 63 zł). Cóż, jeśli jest to cena promocyjna, tanio nie będzie. Regularna opłata najprawdopodobniej będzie nieco wyższa. Mimo wszystko mówimy o warunkach dla klientów za granicą, którzy mają znacznie droższe usługi komórkowe niż my w Polsce. U nas w porównaniu z innymi rynkami jest naprawdę tanio, a nierzadko mamy do dyspozycji znacznie lepsze warunki - oprócz niższych cen dostajemy masę GB.