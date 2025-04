Jedziesz w majówkę na Mazury, a tam lepszy internet. Operator wzmocnił zasięg

Ulepszenie zasięgu na tych terenach jest ważne, ponieważ Play jest w trakcie procesu wygaszania sieci 3G, który rozpoczął się w kwietniu 2025 roku. W wielu powiatach w Polsce sieć starej generacji została już wygaszona, natomiast w woj. warmińsko-mazurskim wygaszenie zostanie przeprowadzone w przyszłości - najprawdopodobniej dopiero w następnym roku. Oznacza to, że w dalszym ciągu na tych terenach działa sieć 3G, która co prawda pozwala na podstawową łączność za pomocą połączeń telefonicznych, ale nie nadaje się do wygodnego korzystania z internetu mobilnego.