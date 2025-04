MSI pokazuje swoje karty graficzne GeForce RTX 5060. Trzy modele, które zawładną komputerami graczy

Mimo wszystko są to karty graficzne dla bardziej wymagających użytkowników, których ceny wahają się od kilkunastu tysięcy złotych - RTX 5090, do ok. 3000 zł RTX 5070. To wciąż całkiem duże kwoty. Trzeba jednak pamiętać, że to karty graficzne z serii RTX xx60 praktycznie od zawsze należą do tych najpopularniejszych. Wystarczy tylko spojrzeć na dane największego dystrybutora gier Steam, według których najpopularniejsze karty graficzne to m.in. RTX 3060, RTX 4060, RTX 4060 dla laptopów oraz RTX 4060 Ti czy RTX 3060 Ti.