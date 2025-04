Nvidia włączyła mi niesamowite demo. Odpowiedziałem: musicie je dać ludziom

Żaden pokaz na YouTube nie robi przecież takiego wrażenia jak możliwość organoleptycznego doświadczenia oprawy nowej generacji. Nawet, jeśli miałaby to być przyjemność zarezerwowana wyłącznie dla posiadaczy kart GeForce RTX 50, niech tak będzie. Przynajmniej w końcu poczują, za co właściwie płacą. Skoro Nvidia przywiozła Zorah do Warszawy, równie dobrze może doprowadzić demo do formy klasycznego programu pobieranego ze strony firmy.