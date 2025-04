Microsoft twierdzi, że pieniądze przestaną się liczyć. Mówi, co będzie nową walutą

Według niego sztuczna inteligencja działa jak osobisty zespół wsparcia, który pomaga w realizacji pomysłów i zadań. Chociaż nie jest to to samo co posiadanie twardych dolarów Suleyman zauważa istotne podobieństwo. - Gotówka i inteligencja są dość podobne, prawda? Obie mają potencjał, aby realizować inne rzeczy. Więc w pewnym sensie, zapewnienie ludziom dostępu do inteligencji nie jest całkowicie odmienne od zapewnienia im dostępu do gotówki. To sprawczość. To zdolność do działania. To zdolność wpływania na zmiany w jakimś innym środowisku - twierdzi.