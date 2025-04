Wyprzedaż kart graficznych NVIDIA GeForce. Takich cen dawno nie było

Co prawda jest to przedstawiciel poprzedniej generacji RTX 4000, która nie wspiera technologii DLSS 4 z generowaniem wielu klatek, ale jest to niewątpliwie najlepsza przystępna cenowo karta graficzna stworzona do grania w rozdzielczości 1080p. Układ poradzi sobie ze wszystkimi nowszymi grami przy wysokich lub najwyższych detalach, a jednocześnie nie zniszczy waszego budżetu. Nadaje się też do pracy - edytowania wideo i nie tylko.