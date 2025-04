Możesz mieć Mapy Apple na Androidzie. Piekło zamarza na naszych oczach

Owszem, nie da się ukryć tego, że Mapy Google są lepiej dopracowane, oferują więcej możliwości niż Mapy Apple, ale to jest ukłon w stronę użytkowników w innych państwach. W takim USA to właśnie Mapy z Cupertino są częściej używane, mają więcej funkcji. Udostępnienie ich szerszemu gronu to krok w kierunku walki o użytkowników.