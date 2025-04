Stop metalu, który jest niemal nie do zgięcia. - Przełom - mówią inżynierowie

Kontynuacja badań prawdopodobnie skupi się na skalowalności produkcji oraz wydajności stopu w złożonych, rzeczywistych warunkach, co poszerzy jego potencjalne zastosowanie. Hyperadaptor zapowiada nową erę materiałów zdolnych do bezproblemowego dostosowywania się do ekstremalnych wahań temperatury bez utraty integralności mechanicznej. Trudno za to nie trzymać mocno kciuków.